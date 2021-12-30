«Автоваз» полностью переведен в российскую юрисдикцию

Компания «Автоваз» полностью переведена в юрисдикцию России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Совместное предприятие Ростеха и Renault - Alliance Rostec Auto B.V., владеющее компанией «Автоваз» — переведено из офшора в Голландии в юрисдикцию России. Об этом сообщили в российской государственной корпорации.

Все акции «Автоваза» были переданы «Лада авто холдинг». Это новая совместная компания, зарегистрированная в Москве.

Сейчас в СП доля в размере 32,3% принадлежит Ростеху, 66,7% - Renault.

В Ростехе также подчеркнули, что «Автоваз» является российским брендом и партнеры из Франции полностью поддержали такое решение.

В начале июня 2021 года «АвтоВАЗ» решил приостановить производство некоторых автомобилей в связи с нехваткой комплектующих. Производство было временно остановлено на линиях выпуска Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta и Niva Legend. Уточнялось, что это уже третий раз за последний месяц, когда линии «АвтоВАЗа» вынуждены простаивать из-за дефицита комплектующих. В последний раз об остановке производства сообщалось в середине ноября.