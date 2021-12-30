Путин подписал закон о подаче исков в суд в электронном виде Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать заявления в суд в электронном виде. Также документ разрешает участвовать в судебных заседаниях удаленно.

Согласно закону, опубликованному на портале правовой информации, истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции. Для этого им нужно подать заявление или ходатайство, если здание суда, в котором проходит заседание, имеет техническую возможность. Кроме того, документ позволяет установить личность участника заседания с помощью технологических средств, идентифицирующих человека без его присутствия.

При этом Арбитражный суд может отказать в участии в заседании в удаленном формате, если не имеет технической возможности и если дело рассматривается в закрытом режиме. Заявление и другие документы в суд могут быть поданы через портал госуслуг, информационную систему, определенную Верховным судом России или через систему электронного документооборота участника слушания. В первых двух случаях документы могут иметь простую электронную подпись.