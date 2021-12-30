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Политика30 декабря 2021 13:55

Путин подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск

Он будет отмечаться в России 14 января
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск Фото: Министерство обороны России

Путин подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск Фото: Министерство обороны России

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в Вооруженных силах РФ Дня трубопроводных войск.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 Министерство обороны России предложило установить в стране День трубопроводных войск. По мнению авторов инициативы, установление Дня трубопроводных войск «окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих».

Напомним, трубопроводные войска входят в состав тыла ВС России. Они обеспечивают снабжение армии горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего.