Строительство спортивных объектов и комплекс ГТО стали самыми узнаваемыми мерами федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году по результатам опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты»

«Строительство и открытие спортивных площадок, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – самые узнаваемые меры федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по итогам 2021 года. О них информированы 41 % респондентов», – рассказала руководитель по коммуникационному сопровождению федерального проекта «Спорт – норма жизни» АНО «Национальные приоритеты» Мария Ярина.

Основными барьерами для занятий спортом стали недостаток денег (27%) и отсутствие свободного времени (22%). Однако доли опрошенных, назвавших эти причины, за полгода сократились на 6 п.п. и 9 п.п. соответственно.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» для всех категорий и групп населения создаются условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва, появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Проект включает проведение крупных массовых спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника».

Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. В 2021-2023 годах в России построят шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса. Число обученных специалистов в области физической культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 тысяч.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.