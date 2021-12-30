Ученые США сообщили, что употребление алкоголя препятствует заражению коронавирусом

В США сообщили, что употребление алкоголя препятствует заражению коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа исследователей из Университета Питтсбурга в Соединенных Штатах Америки изучили связь алкоголя с риском заразиться коронавирусной инфекцией. Исследование опубликовано на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошло рецензирование.

Специалисты пытались отыскать факторы, которые влияют на частоту заражения среди пожилых людей. При этом учитывалось психическое здоровье, употребление алкоголя и наркотических веществ. В эксперименте приняли участие 90 человек в возрасте от 55 до 103 лет.

- Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день, — гласит текст исследования.

Уточняется также, что наличие зависимости от алкоголя в прошлом никак не влияет на риск заразиться.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова сообщила, что выздоравливая после коронавируса пациенты зачастую начинают снова пренебрегать своим здоровьем и возвращаются к вредным привычкам. Однако специалист рекомендовала этого не делать. Сосуды из-за болезни были подвержены серьезной атаке вируса, не следует подвергать их дополнительно и алкогольной нагрузке после выздоровления, отметила она. Врач также подчеркнула необходимость правильного питания во время реабилитации после коронавируса. Выздоровевшим пациентам необходимо контролироваться уровень витамина D: если анализы покажут, что его недостаточно, то следует пополнить его уровень.