Самолет-разведчик ВВС США опасно сблизился с лайнером Белавиа над Черным морем

Американский самолет-разведчик опасно сблизился с лайнером Белавиа над Черным морем Фото: EAST NEWS

Самолет-разведчик RC-135V Rivet Joint Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки опасно сблизился с лайнером белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом гласят данные портала Flightradar 24.

Это произошло во время того, как американский самолет выполнял разведывательный полет без контакта с диспетчерами. Белорусское авиасудно летело из Минска в Тель-Авив. Разница в высоте полета двух самолетов в какой-то момент составляла 1,3 тысячи метров.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что 1,3 тысячи метров меньше безопасной дистанции, но не критично. Специалист сообщил, что в подобных случаях пилоту одного из самолетов нужно отлететь в противоположную от другого авиасудна сторону и немного снизиться.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США сообщила, что самолет ВВС США E-8C J-star совершил полет над восточной территорией Украины. Отмечалось, что самолет принадлежит компании Northrop Grumman E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System. Его миссией при полете над Украиной было провести разведку и собрать информацию о ситуации на земле. Полет был согласован украинскими властями и произведен с их соглашения. При это американский самолет-разведчик в ходе своей миссии не пересек границы Донецкой и Луганской народных республик.