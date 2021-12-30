Мурашко заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой коронавируса в 16 регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 16 регионах России выросло число госпитализированных, зараженных тяжелой формой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу», – сказал глава Минздрава на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщил Мурашко, 77% заболевших коронавирусом лечатся амбулаторно, остальные находятся в стационарах. При этом до сих пор большое количество инфицированных находится в реанимации, из них четыре тысячи человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО. В резерве есть 30% коечного фонда, добавил министр.

Как писал сайт kp.ru, в России в четверг, 30 декабря, было выявлено 21 073 случая заболевания коронавирусом. Медики зафиксировали за прошедшие сутки 926 летальных исходов.