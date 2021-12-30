Оперштаб поручил регионам России поручено повысить уровень коллективного иммунитета Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Власти регионов в преддверии новогодних праздников получили поручение обеспечить должный уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Последнее в этом году заседание Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 прошло в четверг, 30 декабря.

«По итогам заседания был дан ряд поручений: …принятие дополнительных мер по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции и гриппа, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями; достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», – сообщается на сайте правительства России.

Кроме того, власти регионов должны обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, провести до 10 января 2022 дезинфекцию освобождающихся помещений в стационарах, школах, детских садах, вузах. Также им поручено обеспечить охват тестированием на коронавирус не менее 300 человек на 100 тысяч населения.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос до 61,8%.