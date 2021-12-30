Путин подписал закон о Fan ID для посещения спортивных мероприятий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Как сказано в документе, размещенном на портале правовой информации, Fan ID будет представлять собой электронный документ, необходимый для идентификации зрителя и других участников спортивного соревнования. Персонифицированная карта вводится в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг. Перечень официальных спортивных мероприятий, посещение которых возможно только по электронному паспорту болельщика, определит правительство. Организаторы соревнований будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков.

Напомним, Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира в 2018 году. Данный документ должен был получить каждый болельщик для просвещения матчей.

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщал, что на реализацию инициативы будет потрачено около 770 миллионов рублей, которые пойдут на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования.