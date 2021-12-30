Вирусолог Чепурнов допустил появление "суперкоронавируса" Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что в омикрон-штамме коронавируса уже присутствует множество мутаций, но он может изменяться дальше и допустил появление "суперкоронавируса".

«Однозначно, возможны и рекомбинации с другими штаммами. Но вот к чему это приведет, сказать сложно», - отметил он в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист отметил, что вирус стал более активно заражать людей, а инкубационный период составляет уже три дня.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять раз.

«Он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период – максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», – сказала глава ведомства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что в некоторых регионах России растёт число госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии, передает RT.