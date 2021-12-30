Психотерапевт Хачатурян посоветовал россиянам не пытаться провести новогодние каникулы продуктивно

Психотерапевт Хачатурян посоветовал не пытаться провести новогодние каникулы продуктивно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян заявил, что для перезагрузки необходимо, прежде всего, сменить свое отношение к отдыху и не пытаться провести каникулы продуктивно, поставив перед собой несколько задач и целей.

"Активный отдых - совсем не обязательно значит "хороший". Эффективность нужна на работе, а во время отпуска или каникул лучше просто получать удовольствие", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист отметил, что "без перезагрузки и восстановления у организма не будет сил радоваться жизни, хорошо работать и быть здоровыми".

Ранее пермский психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер, рассказал сайту KP.ru, как не загнать себя в предновогодней гонке и встретить праздник счастливым человеком.

По его мнению, не нужно ждать чуда, нужно настраиваться, что с какими-то неудобствами и трудностями все равно придется столкнуться.