Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации по первому требованию властей.

«Предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно закону, федеральные органы власти обязаны обеспечить постоянный доступ МЧС к информационным системам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы спасатели могли своевременно реагировать на ЧП.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуме объяснили, что закон не предусматривает принудительную эвакуацию людей из зоны чрезвычайной ситуации, однако тех, кто откажется эвакуироваться, могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей или вынести предупреждение.