В институте РАН объяснили заказ работы про ад за 742 тысячи рублей Фото: Shutterstock

В конце 2021 года появилась новость о том, что Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение ада и зла. Тендер на научную работу «Является ли злом существование ада» был опубликован на сайте Госзакупок и выиграл его Игорь Гаспаров, проживающий в Воронеже.

Экс-директор Института философии РАН Андрей Смирнов, который руководил им до 22 декабря этого года отмечает, что СМИ неверно подали информацию. Заказ делал не институт, а Российский научный фонд.

Ежегодно он объявляет конкурсы для ученых, после проводится отбор заявок, экспертиза и победитель получает финансирование на свою работу.

- Ко всему этому наш институт не имеет никакого отношения, в данной ситуации мы просто технический посредник. Победитель получает деньги фонда не напрямую, а через ту организацию, в которой он работает. На юридическом языке это называется «закупка у единственного поставщика», - сказал Смирнов сайту mk.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что оплата данных работ «не включается в отчет по госзаданию». И если фонд утвердил данную тему, значит, это научно обосновано.