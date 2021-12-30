Коронавирус стал основной причиной смерти более 71 тысячи россиян в ноябре 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2021 от коронавирусной инфекции в России скончались 80 126 человек, при этом в 8 939 случаях медики еще не точно не подтвердили, что основной причиной смерти стал именно COVID-19.

«В ноябре 2021 года зафиксировано 71 187 таких случаев. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев 8 939», – сказано на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что коронавирус повлиял на летальный исход болезни в 1 477 случаях, не оказал влияния – в 5 924.

Как писал сайт kp.ru, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 21 073 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 479 344 заражения. Кроме того, медики зафиксировали 926 летальных исходов, суммарное число смертей с начала пандемии достигло 307 948.