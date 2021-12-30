Путин дал российское гражданство американской писательнице Сюзанне Масси Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американской писательнице Сюзанне Масси, которая была неформальным советником по СССР бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: …Масси Сюзанн Рорбах», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Кроме того, российское гражданство получили еще 28 человек, среди которых нескольким уроженцев Франции, чьи предки эмигрировали из России. В частности, Димитри Корнилофф, Серж Алекси Капнист, Александр Поль Мурузи и Димитрий Лисетт.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро, а также ее сыну Мерлину Атауальпе Орейро.