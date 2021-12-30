Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства до 1 января 2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому срок отказа государственных служащих от иностранного гражданства продлевается до 1 января 2023 года.

«Положения Федерального закона в отношении федеральных государственных органов… применяются с 1 января 2023 года», – сказано в документе на портале правовой информации.

Закон распространяется на государственных и муниципальных служащих и военных. В случае неисполнения закона об отказе от иностранного гражданства и вида на жительство в другой стране их уволят с госслужбы. Вступление в силу этой нормы изначально должно было состояться 1 января 2022.

Напомним, в этом году Госдума приняла пакет законопроектов, запрещающий госслужащим и военным иметь вид на жительство в других странах. Коме того, данная категория граждан обязаны уведомить начальство о прекращении российского гражданства, получении гражданства другой страны или получении вида на жительство за рубежом.

Как писал сайт kp.ru, автором инициативы выступил президент России, который в ноябре прошлого года внес в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительной записке было отмечено, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.