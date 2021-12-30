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Общество30 декабря 2021 18:50

Адвокат Жорин дал советы супругам, как разделить имущество не расторгая брак

Существует два варианты
Елена АКИМОВА
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Адвокат Жорин дал советы супругам, как разделить имущество не расторгая брак

Адвокат Жорин дал советы супругам, как разделить имущество не расторгая брак

Фото: EAST NEWS

Адвокат Сергей Жорин дал совет супругам, как разделить имущество, но при этом не расторгать брак. Для этого существуют два способа.

В первом случае супруги могут составить соглашение о разделе имущества, в документе будет прописано кому и что принадлежит, и эта бумага уладит все вопросы.

- Соглашение о разделе нужно обязательно заверить нотариально. Без нотариального заверения бумага будет является недействительной, - говорит Пятому каналу Сергей Жорин.

Если прийти к мировому соглашению не получается, то можно обратиться в суд. В исковом заявлении перечислить все имущество, которое будет подлежать разделу.

- В нем нужно указать, какое имущество, вы считаете, необходимо оставить вам, а какое передать в собственность вашего супруга. Разделу подлежат и денежные средства, которые были нажиты в период брака, — рассказал адвокат.

Ранее юрист объяснил, на какое жилье не может претендовать один из супругов во время развода. Это недвижимость, полученная в рамках наследства или иных безвозмездных сделок, сообщает телеканал "360".