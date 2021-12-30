Путин продлил дачную амнистию до 1 марта 2031 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Как указано в документе, размещенном на портале правовой информации, до 1 марта 2031 продлевается режим, позволяющий поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на участок. Такая возможность предоставляется, если в едином государственном реестре недвижимости данное право не значится.

Также до 1 марта 2031 граждане могут получить в собственность бесплатно земельный участка, где расположен дом, используемый для постоянного проживания без права собственности. Для этого необходимо, чтобы здание было построено до 14 мая 1998 года, а сам участок находился в государственной или муниципальной собственности. Дачная амнистия не распространяется на особо охраняемые территории.

Напомним, упрощенный порядок оформления прав на индивидуальные жилые и садовые должен был закончиться в марте 2026 года, после чего владельцы участков должны были бы уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства для принятия решения о согласовании параметров дома.