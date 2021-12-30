Умерла Ассунта Мареска, первая женщина-босс неаполитанской мафии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Ассунта Мареска - первая женщина-босс неаполитанской мафиозной группировки "Каморра". Она скончалась в больнице Сан-Леонардо коммуны Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем в возрасте 86 лет, пишет Corriere del Mezzogiorno.

Отмечается, что смерть наступила из-за сердечного приступа. Похороны Марески запланированы на 31 декабря 2021 года.

В мафиозном кругу Мареска была известна по прозвищу Pupetta ("Куколка"). Она была дочерью другого выходца из "Каморры" и вышла замуж за одного из боссов этой организации Паскуале Симонетти.

Мареска возглавляла один из двух существовавших на тот момент кланов "Каморры" Nuova Famiglia ("Новая семья") Вторым был клан Nuova Camorra Organizzata ("Новая организованная каморра").

За свою жизнь она даже дважды выигрывала конкурс красоты, а также сыграла роли в нескольких фильмах.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина в тюрьме умер Питер Артур Готти – глава мафиозного клана Гамбино. Известному гангстеру был 81 год. Он был страшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, который возглавлял нью-йоркскую мафию до 2002 года. После смерти Джона мафиозным боссом стал Питер, хотя в клане его недолюбливали: гангстер был не слишком сообразительным и даже получил прозвище "самый тупой дон".