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Экономика30 декабря 2021 21:15

На Украине массово закрываются автомобильные заправки

Это связано с ростом стоимости энергоносителя
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На Украине массово закрываются автомобильные заправки

На Украине массово закрываются автомобильные заправки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Украине компания "Укравтогаз" начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Об этом сообщает портал Enkorr.

Отмечается, что такое решение было принято руководством компании в связи с ростом стоимости энергоносителя.

- С мая этого года начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (сжатый газ) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи, - рассказал директор предприятия Александр Ватажишин.

В результате это привело к необходимости закрыть 66 заправочных точек в стране. Возобновят ли они работу и когда это случится, прогнозировать пока сложно, добавил Ватажишин.

Также он напомнил, что сейчас на Украине средняя цена бензина марки А-95 составляет 30 гривен ($1,1), а А-92 и дизельного топлива - 29 гривен.