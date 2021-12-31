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Общество30 декабря 2021 22:01

Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС

Они пожелали землянам здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом. Они пожелали землянам быть дружными и счастливыми в 2022 году. Ролик опубликован в Телеграм-канале космической госкорпорации.

- Друзья, в оставшиеся часы 2021 года мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравлений тем, кто их ждет, - сказал Шкаплеров в ролике.

Также Дубров пожелал россиянам здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Они пожелали землянам быть дружными и счастливыми в 2022 году.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников. 31 декабря - у них будет рабочий день, а 1 и 2 января - выходные.