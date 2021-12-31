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Экономика30 декабря 2021 22:30

Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и электроэнергию

Он также завел речь и про газопровод "Северный поток – 2", который, по его мнению, якобы используется в качестве элемента газового шантажа
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и электроэнергию

Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и электроэнергию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз несет часть ответственности за резкий рост цен на газ и электричество в регионе. Об этом он рассказал в эфире канала TVN24.

- Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, - заявил представитель кабмина.

В своем выступлении он также завел речь и про газопровод "Северный поток – 2", который, по его мнению, якобы используется в качестве элемента газового шантажа.

Ранее российский лидер Владимир путин заявлял, что запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе. Президент РФ отметил, что цена на газ после запуска второй нитки трубопровода снизится в том числе и для Украины.

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что вторая нитка газопровода уже заполнена газом и обе нитки полностью готовы к эксплуатации.