Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и электроэнергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз несет часть ответственности за резкий рост цен на газ и электричество в регионе. Об этом он рассказал в эфире канала TVN24.

- Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, - заявил представитель кабмина.

В своем выступлении он также завел речь и про газопровод "Северный поток – 2", который, по его мнению, якобы используется в качестве элемента газового шантажа.

Ранее российский лидер Владимир путин заявлял, что запуск "Северного потока – 2" приведет к снижению цен на газ в Европе. Президент РФ отметил, что цена на газ после запуска второй нитки трубопровода снизится в том числе и для Украины.

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что вторая нитка газопровода уже заполнена газом и обе нитки полностью готовы к эксплуатации.