Помощник президента рассказал, почему телефонный разговор Путина с Байденом начался с опозданием

Помощник президента рассказал, почему телефонный разговор начался с опозданием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, почему переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом начались с опозданием.

Изначально разговор был запланирован на 23:30 по московскому времени, но начался с пятиминутным опозданием, в 23:35.

- Кто опоздал на пять минут? Опозданий никаких не было, просто шло техническое подключение со стороны Вашингтона и со стороны Москвы - вот и все. Телефонисты обеспечивали техническую поддержку… Скажу по опыту - это не считается задержкой, - объяснил Ушаков kp.ru.

Напомним, лидеры страны по телефону накануне новогодних праздников обсудили ряд важных вопросов, среди которых были ситуация на Украине и гарантии по безопасности, предложенные российским МИД 17 декабря. Также дискуссии сторон были направлены на рассмотрение дипломатического взаимодействия США с Россией.

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