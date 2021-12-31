Производитель продуктов для быстрого приготовления Galina Blanca продаст предприятие в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Компани-производитель продукции быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca GBFoods приняла решение уйти из России.

Теперь фабрику компании в Нижегородской области купит производитель лапши, пишет "Коммерсантъ".

Тем временем, в федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что удовлетворили ходатайство ООО "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blancа.

ООО "Сиджи Фудс" является российской "дочкой" CG Foods (производитель лапши), входящей в состав непальской CG Corp Global. Данная сделка, как считают эксперты ведомства, не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

Напомним, Gallina Blanca считается известным брендом в категории продуктов для быстрого приготовления от компании Gbfoods. На территории России и стран СНГ она работает под юридическим названием ЗАО "Юроп Фудс ГБ".