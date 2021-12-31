Лавров заявил о попытке США добиться односторонних уступок искусственным ограничением выдачи россиянам виз

Лавров заявил, что Вашингтон пытается выторговать для себя односторонние уступки со стороны России, не выдавая россиянам неиммиграционные визы. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «по-прежнему сложной» ситуацию с невыдачей Вашингтоном виз россиянам и заявил, что США искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, ссылаясь на нехватку персонала. По словам Лаврова, Вашингтон делает это, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», - цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, «Вашингтон делает это не просто так, а чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны России».

Ранее на kp.ru сообщалось, что с 12 мая американское посольство в Москве сократило штат диппредставительства и прекратило выдавать неиммиграционные визы российским гражданам.

Политолог Андрей Кошкин назвал прекращение выдачи виз россиянам попыткой «надавить на Москву».