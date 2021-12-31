Суд заблокировал сайт «ОВД-инфо»* за оправдание теракта в архангельском УФСБ

Суд заблокировал сайт «ОВД-инфо»* за оправдание теракта. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд Луховицкого городского суда по заявлению прокурора заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо»*, ранее добавленный Роскомнадзором в список запрещенных сайтов. Поводом для такого решения послужило оправдание теракта в здании архангельского УФСБ и пропаганда запрещенных в РФ организаций.

«В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие размещение на указанных интернет-ресурсах информации, направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений», - цитирует сообщение суда ТАСС.

Специалисты провели лингвистический анализ одной из размещенных на сайте статей.

«Как следует из лингвистического анализа представленного текста, основной коммуникативной направленностью является оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства», - говорится в сообщении Луховицкого суда.

Также суд отметил, что на «ОВД-инфо»* публиковались материалы, оправдывающие «украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты на территории Российской Федерации в интересах Украины». Кроме того, сайт публиковал материалы о деятельности запрещенных в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и «Свидетели Иеговы»*, которые были расценены судом как оправдывающие деятельность этих организаций.

Теракт в здании УФСБ Архангельска произошел в октябре 2018. В здании сработало взрывное устройство, трое сотрудников ведомства были ранены. Террорист погиб.

*Физическое лицо или организация, выполняющие функции СМИ-иноагента

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.