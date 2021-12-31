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Новый год 202231 декабря 2021 5:19

Путин поздравит россиян с Новым 2022 годом в ночь с 31 декабря на 1 января

Президент РФ выступит с поздравлением с Новым годом в 23.55 по московскому времени
Мария ПАВЛОВА
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В 23.55 по московскому времени Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом.

В 23.55 по московскому времени Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом.

Фото: REUTERS

В ночь с 31 декабря на 1 января президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с новым годом. Трансляция новогоднего обращения Путина к гражданам России начнется в 23.55 по московскому времени. Обращение президента покажут Первый канал, «Россия 1», НТВ и другие российские телеканалы.

30 декабря Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2022 годом глав зарубежных государств и правительств. В частности, Путин поздравил с Новым годом президента Белоруссии Александа Лукашенко, президента США Джо Байдена, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, федерального канцлера Германии Олафа Шольца и других лидеров. Поздравления получили также руководители международных организаций.

Ранее Владимир Путин рассказал, как намерен встретить Новый год. Российский лидер пошутил, что будет смотреть новогоднее обращение президента.

О том, какие указы подписал Владимир Путин накануне Нового года, читайте здесь на kp.ru.