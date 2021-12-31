Украинцы раскритиковали жену Зеленского за незнание цен на продукты в стране

Первую леди Украины Елену Зеленскую захейтили из-за незнания цен на скумбрию в стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жена президента Украины Владимира Зеленского подверглась нападкам в сети из-за незнания цен на продукты. Украинцы захейтили Елену Зеленскую после ее выступления на кулинарном шоу телеканала 1+1. Первая леди рассказала на шоу, что покупает скумбрию по восемь гривен (21 рубль 68 копеек) за килограмм.

Темой шоу, в котором участвовала Елена Зеленская, было здоровое и экономное питание.

«Отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за килограмм», — сказала Зеленская.

Украинцы обвинили первую леди в том, что она оторвана от реальности и не представляет реального положения дел в стране. Несмотря на то, что позже Елена Зеленская извинилась перед украинцами и сказала, что просто оговорилась, назвав стоимость 100 граммов скумбрии вместо стоимости килограмма рыбы, пользователи сети обрушились на нее с критикой.

«Абсолютно безразлично, знает ли она или нет. Я бы, наоборот, удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают как абсолютное быдло», — пишет пользователь Instagram Paul Voropaiev.

«Судя по нынешним ценам, тарелку скоро мы будем наполнять только здоровой пищей — водой», — иронизирует Samusenko44.

Ранее украинцы заметили, что Зеленский стал медленно строить предложения и иногда не может вспомнить нужные слова. Также они удивились изменениям во внешности президента.

Также на kp.ru сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского угрозой для Украины и других стран.