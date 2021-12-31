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В мире31 декабря 2021 6:08

Путин прислал новогоднее поздравление сирийской девочке Иман Али

Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Путин прислал второе письмо сирийской девочке Иман Али.

Путин прислал второе письмо сирийской девочке Иман Али.

Фото: REUTERS

В канун Нового года военнослужащим группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике пришлось поработать почтальонами. Они передали сирийской девочке Иман Али письмо от президента РФ Владимира Путина.

Девятилетняя Иман Али получает уже второе письмо от Путина. Переписка сирийской девочки с российским лидером завязалась после того, как Иман Али написала президенту РФ и отправила ему свой рисунок. В августе девочка получила первое письмо от Владимира Путина.

Иман Али в письмах рассказала российскому президенту, что мечтает стать военным врачом. Девочка изучает русский язык в местном образовательном центре.

«Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем - мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам», - цитирует ответ Владимира Путина сирийской девочке ТАСС.

Президент поздравил Иман Али с Новым годом, пожелал ей и всем сирийским детям благополучия, мира, исполнения заветных желаний.

Девочку, которая мечтает стать военврачом, пригласили на военную базу. Она пообщалась с российскими военными врачами и те подарили Иман Али фонендоскоп и рюкзак со сладостями.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Путин подарил гитару и сертификат на уроки музыки подростку из Подмосковья, а также помог семье мальчика решить жилищный вопрос.