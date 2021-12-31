Путин прислал новогоднее поздравление сирийской девочке Иман Али

Путин прислал второе письмо сирийской девочке Иман Али. Фото: REUTERS

В канун Нового года военнослужащим группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике пришлось поработать почтальонами. Они передали сирийской девочке Иман Али письмо от президента РФ Владимира Путина.

Девятилетняя Иман Али получает уже второе письмо от Путина. Переписка сирийской девочки с российским лидером завязалась после того, как Иман Али написала президенту РФ и отправила ему свой рисунок. В августе девочка получила первое письмо от Владимира Путина.

Иман Али в письмах рассказала российскому президенту, что мечтает стать военным врачом. Девочка изучает русский язык в местном образовательном центре.

«Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем - мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам», - цитирует ответ Владимира Путина сирийской девочке ТАСС.

Президент поздравил Иман Али с Новым годом, пожелал ей и всем сирийским детям благополучия, мира, исполнения заветных желаний.

Девочку, которая мечтает стать военврачом, пригласили на военную базу. Она пообщалась с российскими военными врачами и те подарили Иман Али фонендоскоп и рюкзак со сладостями.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Путин подарил гитару и сертификат на уроки музыки подростку из Подмосковья, а также помог семье мальчика решить жилищный вопрос.