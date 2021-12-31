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В мире31 декабря 2021 6:48

Глава МИД Венгрии заявил, что «Газпром» не нарушал договора о поставках газа в Европу

Венгерский министр Сийярто назвал «Газпром» надежным партнером
Мария ПАВЛОВА
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Глава МИД Венгрии заявил, что российский "Газпром" выполняет свои обязательства в Европе.

Глава МИД Венгрии заявил, что российский "Газпром" выполняет свои обязательства в Европе.

Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «Газпром» надежным партнером.

«Газпром» всегда был надёжным партнёром Венгрии... Все контракты и сроки, объёмы поставок были соблюдены», - сказал Сийярто в интервью RT.

Венгерский министр иностранных дел заявил также, что ни одна страна в Европе не сталкивалась с нарушениями договоров о поставках газа со стороны «Газпрома».

«Насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа. Россия соблюдает те контракты, которые подписывает «Газпром» с европейскими партнёрами», - сказал Сийярто.

Политик предположил, что обвинения в адрес России со стороны некоторых европейских политиков из-за ситуации с дополнительными поставками газа вызваны коммерческими интересами. Сийярто добавил, что с «Газпромом» нелегко достигнуть договоренностей, но заключенные обязательства всегда строго выполняются.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Европу.