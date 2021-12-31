Центр «Фобос» предупредил москвичей о резком похолодании до -11 в ночь на 2 января 2022 года

Синоптики пообещали москвичам усиление мороза в ночь на 2 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние каникулы погода не будет для москвичей слишком мягкой. Сама новогодняя ночь будет относительно комфортной. А вот в ночь на 22 января температура понизится до -9 градусов, сообщает центр «Фобос». Не исключено, что столбик термометра опустится еще ниже, до -11.

«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9-11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов. Вот такая оттепель - комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода», - цитирует РИА Новости ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что в новогоднюю ночь москвичей ожидает снежная сказка. Синоптики прогнозируют настоящую зимнюю погоду, которая будет очень комфортной для встречи Нового года: снег и лёгкий морозец.