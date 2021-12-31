Фрегат «Адмирал Горшков» около десяти раз успешно запускал ракеты «Циркон» в 2021 году

В российской армии рассказали о десятке пусков ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Фото: Минобороны РФ.

Итоги уходящего 2021 года подвели на Северном флоте. Пресс-служба флота сообщает о проведении более чем 70 испытаний различного вооружения, в том числе и гиперзвуковых ракет.

«В непосредственном обеспечении испытаний были задействованы силы Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей и летательные аппараты армии ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». В общей сложности «Адмирал Горшков» запускал ракеты «Циркон» в 2021 году около десяти раз. Еще две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск», уточнили в пресс-службе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассказал об успешном групповом запуске ракет «Циркон» в ночь на 24 декабря. По словам президента, испытания прошли «безупречно».