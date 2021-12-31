В России за сутки 31 декабря 2021 года выявили 20 638 инфицированных COVID-19

В России за сутки зафиксировали минимум смертей от коронавируса с 5 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил статистику заболеваемости COVID-19 на 31 декабря 2021 года.

По данным оперштаба, за сутки в Российской Федерации выявлено 20 638 случаев инфицированных коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах. У 8,3% инфицированных не наблюдается клинических проявлений болезни, уточнили в штабе. Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились 10 499 982 человек.

За сутки выздоровели 40 692 пациента. Общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 9 463 919 человек.

Смертей от коронавируса за сутки на территории России зафиксировано 912. Это минимум летальных исходов с 5 октября 2021 года. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции от этого заболевания в РФ умерли 308 860 человек.

Ранее вирусолог Александр Семенов рассказал kp.by, что через четыре месяца «омикрон»-штамм коронавируса будет доминирующим на всей планете.