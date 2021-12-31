Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры, если Запад не откликнется на предложения по обеспечению безопасности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не услышат призывов Москвы и не ответят на ее предложения.
«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Лавров отметил, что Запад пытается «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях» и пообещал, что Москва не даст это сделать.
Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает за создание новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и на юридическое оформление этой системы. При этом Лавров не исключил, что на базе новой системы возможна разработка новых соглашений по контролю над вооружениями. В этой связи Сергей Лавров подчеркнул важность участия в переговорах американских военных.
Ранее Лавров заявил о попытке США добиться от России односторонних уступок искусственным ограничением выдачи россиянам неиммиграционных виз.