Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры, если Запад не откликнется на предложения по обеспечению безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не услышат призывов Москвы и не ответят на ее предложения.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров отметил, что Запад пытается «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях» и пообещал, что Москва не даст это сделать.

Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает за создание новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и на юридическое оформление этой системы. При этом Лавров не исключил, что на базе новой системы возможна разработка новых соглашений по контролю над вооружениями. В этой связи Сергей Лавров подчеркнул важность участия в переговорах американских военных.

Ранее Лавров заявил о попытке США добиться от России односторонних уступок искусственным ограничением выдачи россиянам неиммиграционных виз.