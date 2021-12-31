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Политика31 декабря 2021 10:16

Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

Глава МИД РФ предупредил о принятии мер для устранения угроз безопасности России, если Запад продолжит агрессивную политику
Мария ПАВЛОВА
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Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры, если Запад не откликнется на предложения по обеспечению безопасности.

Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры, если Запад не откликнется на предложения по обеспечению безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не услышат призывов Москвы и не ответят на ее предложения.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров отметил, что Запад пытается «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях» и пообещал, что Москва не даст это сделать.

Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает за создание новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и на юридическое оформление этой системы. При этом Лавров не исключил, что на базе новой системы возможна разработка новых соглашений по контролю над вооружениями. В этой связи Сергей Лавров подчеркнул важность участия в переговорах американских военных.

Ранее Лавров заявил о попытке США добиться от России односторонних уступок искусственным ограничением выдачи россиянам неиммиграционных виз.