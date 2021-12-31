Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь Элис-Мария

Михаил Саакашвили сообщил, что у него есть маленькая дочь. Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь. Девочку зовут Элис-Мария Саакашвили. Экс-президент Грузии рассказал, что она примет участие в новогоднем концерте на грузинском телеканале «Мтавари архи».

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале «Мтавари архи» примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», - цитирует сообщение бывшего президента Грузии Интерфакс.

Саакашвили не назвал имя матери Элис-Марии. В СМИ обсуждается версия, что это может быть грузинская певица Софо Нижарадзе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на момент ареста Саакашвили в Грузии у политика было две жены. Официальную супругу политика зовут Сандра Руловс. Сообщалось также о гражданской жене Саакашвили, украинке Елизавете Ясько.