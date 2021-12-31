В новогоднем обращении Путин поддержал россиян, потерявших близких в пандемию коронавируса

Путин поддержал россиян, потерявших близких в пандемию коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением к жителям России. Первыми обращение российского лидера увидели жители Камчатского края. В своем поздравлении Путин особенно отметил потери, которые понесла страна в период пандемии коронавируса, и выразил слова поддержки россиянам, чьи родные стали жертвами новой инфекции.

«Мы научились жить в жестких условиях. Вместе мы продолжали бороться с эпидемией. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу высказать слова поддержки всем, кто потерял близких», – сказал глава государства.

Политик подчеркнул, что в такое непростое время россиянам важно иметь настрой на созидание. Он пожелал гражданам страны, чтобы 2022 год открыл для них новые возможности. Отдельно Путин поздравил тех, кто встречает Новый год на посту – медицинских работников, правоохранителей и военнослужащих. Президент заявил, что повышение благосостояния людей является главной целью российских властей.