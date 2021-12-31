Экс-премьер Украины Азаров подал иск на СБУ об отмене санкций против него Фото: Иван МАКЕЕВ

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова на Службу безопасности и Совет национальной безопасности и обороны страны. Экс-премьер республики считает, что службы бездействовали в вопросе отмены санкций против него.

«Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения», – сообщается на сайте киевского суда.

Кроме того, Азаров требует признать противоправным бездействие СНБО Украины по неприятию решения об отмене санкций против него и обязать Совет принять такое решение.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Киеве открыли дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде. Политик намерен оспорить отстранение от должности главы государства в 2014 году.