Российский лыжник Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Александр Большунов занял второе место на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в немецком Оберсдорфе. Мужчины бежали дистанцию 15 километров.

Победу во втором этапе гонки одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо с результатом 32 минуты 26,4 секунды. Большунов проиграл победителю 3,4 секунды. Третье место у еще одного представителя Норвегии Шура Рете (+ 4 секунды), передает «КП-Спорт».

Стоит отметить, что Большунов завоевал серебро в свой день рождения – в пятницу, 31 декабря, ему исполнилось 25 лет. Среди других россиян лучший результат у Ивана Якимушкина – он пришел десятым. Следом за ним финишировал Денис Спицов.

Две следующих гонки «Тур де Ски» в Оберсдорфе состоятся в субботу, 1 января, когда мужчины и женщины побегут спринт классическим стилем.