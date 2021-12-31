Украинский депутат скрыл 41 квартиру, оправдавшись неумением заполнять декларации Фото: REUTERS

На Украине депутат не внес в декларацию 41 квартиру и объяснил это неумением заполнять их. Инцидент произошел в Киевской области.

Как сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), общая стоимость незадекларированных квартир составила 30.2 миллиона гривен (82,4 миллиона рублей). Все они находятся в Любомле Волынской области.

Кроме того, депутат не задекларировал доход от Государственного ипотечного учреждения и предоставление в аренду участка на общую сумму 3,5 миллиона гривен (9,38 миллиона рублей). Компетентным органам он заявил, что болел, поэтому не мог «ни работать, ни заполнить должным образом декларацию». Также, по словам депутата, он не понимает принципов заполнения документа.

Отмечается, что в 17 декларациях других чиновников НАПК выявил признаки недостоверных данных на сумму 107,5 миллиона гривен.