Мурашко: Система здравоохранения России находится в состоянии повышенной готовности

Система здравоохранения России находится в состоянии повышенной готовности. заявил Мурашко Фото: Николай Галкин/ТАСС

Российская система здравоохранения полностью мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в поздравительном обращении к работникам медицины.

«Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения», – сказал министр здравоохранения.

Как отметил Мурашко, 2021 год выдался для крайне напряженным. Тем не менее, подчеркнул он, каждый житель России «ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье».

Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность стабильной работы системы здравоохранения в новогодние праздники.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство переходит на усиленный режим работы. После праздников Роспотребнадзор ждет ухудшения эпидемологической ситуации, омтетила она.

За прошедшие сутки в России выявлено 20 638 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заразились 10 499 982 человек.