Французский экономист предсказал скорый развал Еврозоны и примирение с Россией Фото: Shutterstock

Европейский союз в следующем году может ждать развал Еврозоны – экономического валютного союза, считает французский экономический обозреватель Себастьян Кошар.

Как отметил Кошар в статье для Atlantico, в марте 2022 года завершится программа выкупа государственных долгов стран ЕС Европейским Центробанком (ЕЦБ), которая была направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. По его словам, регулятор намерен продолжать реинвестировать поступления от погашенных облигаций, таким образом монетизируя или аннулируя госдолг.

В этом случае в выигрыше останутся главным образом Франция и Италия, поскольку ЕЦБ сможет приобретать до 80% их новых облигаций. Такая ситуация не устроит Германию, которая будет вынуждена либо давить на ЕЦБ, либо проводить свою денежно-кредитную политику, высказал предположение экономист.

Что касается внешней политики ЕС, то здесь Кошар предсказывает примирение с Россией. Эксперт отмечает, что Москва уже сделала конкретные предложения по гарантиям безопасности в Европе. По его мнению, Россия не планирует вторгаться на Украину, что прекрасно понимают и в США. Кроме того, говорит он, Вашингтону не выгодно противостояние с Москвой, поскольку он сосредоточен на Пекине.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.