Экс глава МВД Украины предсказал стране ужасное будущее из-за цен на газ

Украинский генерал заявил, что страну ждет закрытие предприятий и отключение отопления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине грозит экономический коллапс вследствие высоких цен на газ, считает бывший министр внутренних дел страны Анатолий Могилев. По его мнению, они могут привести к подрыву жизнедеятельности многих предприятий и безработице.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – заявил генерал-полковник в эфире телеканала UkrLive.

Как считает экс-министр, под угрозой находятся предприятия металлургии и химии, а также хлебопекарни. Кроме того, по словам Могилева, существует вероятность серьезных социальных волнений. Бывший глава МВД Украины обвинили в сложившейся ситуации власти республики, не понимающей, как нужно строить экономику.

Как писал сайт kp.ru, уровень газа в хранилищах Украины снизился до уровня начала закачки в этом году, то есть к середине декабря республика истратила почти весь газ, закачанный к зиме.

Напомним, стоимость импортного газа на Украине за год поднялась в четыре раза и выросла до 730 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ноябре прошлого года средняя цена природного газа из-за рубежа составляла 182,5 доллара за тысячу кубов.