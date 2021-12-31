Рогозин заявил, что Россия способна сотворить инженерное чудо при создании многоразовых ракет Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российские специалисты способны сотворить инженерное чудо при разработке многоразовых ракет, главное, чтобы оно было экономическим целесообразным, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Как сделать инженерное чудо, наши инженеры знают, важно чтобы это экономически все очень билось и усиливало наши конкурентные преимущества», – сказал глава госкорпорации в разговоре с экипажем Международной космической станции.

Многоразовые ракеты должны быть, прежде всего, эффективными, отметил он. По словам Рогозина, а настоящее время российские инженеры разрабатывают метановый двигатель для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава корпорации SpaceX и миллиардер Илон Маск прокомментировал проект российской многоразовой ракеты-носителя«Амур-СПГ» от Роскосмоса. По мнению предпринимателя, это хороший путь, но нужно стремиться к полной многоразовости.