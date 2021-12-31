Байден намерен поговорить с Зеленским 2 января 2021 Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января, рассказал журналистам представитель Белого дома.

По его словам, американский президент планирует обсудить главой Украины ситуацию вокруг республики и подтвердить ему поддержку «суверенитета и территориальной целостности» страны Украины. В этом контексте будет поднята тема «наращивания военного присутствия России у границ Украины».

Кроме того, стороны поговорят о предстоящих дипломатических контактах по деэскалации ситуации в регионе.

Напомним, накануне глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ряд важных вопросов, среди которых были ситуация на Украине и гарантии по безопасности, предложенные российским МИД 17 декабря. Также дискуссии сторон были направлены на рассмотрение дипломатического взаимодействия США с Россией.