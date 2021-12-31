Доктор Мясников призвал "менять тактику" в борьбе с коронавирусом из-за "омикрона" Фото: Иван ПРОХОРОВ

Российский известный врач и телеведущий, доктор Александр Мясников заявил о необходимости изменений мер по ограничению распространения коронавируса и информационного освещения проблемы пандемии из-за нового штамма "омикрон". Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Эксперт считает, что зарубежный опыт существования в условиях "омикрона" доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для инфицированных граждан.

- Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. ... И самое главное - повторюсь - надо менять информационный фон, - заявил Мясников.

Также специалист допустил, что в будущем омикрон-вариант коронавируса будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности, в результате чего "выродится в банальное ОРЗ".

Сейчас в России продолжается вакцинация населения от ковида. Именно прививка позволяет организму вырабатывать антитела и формировать защиту от вируса.