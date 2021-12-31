Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. В 2022 году глава государства пожелал россиянам здоровья и любви, которая вдохновляла бы их на достижения.

- Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж, - сказал Путин в новогоднем обращении.

В своей речи президент РФ также отметил, что 2021 году страна столкнулась с колоссальными вызовами, в числе которых пандемия коронавируса. Путин заявил, что главная заслуга в успешной борьбе с ней принадлежит именно гражданам России, которым удалось объединиться перед лицом новых вызовов.

Напомним, речь главы государства транслируется за пять минут до Нового года – 23:55 по московскому времени. После поздравления президента куранты на Спасской башне отсчитывают последние 12 секунд и объявляют о начале нового года.