Ученые рассказали о необычной пользе кофе для организма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа ученых из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов пришла к выводу, что употребление кофе благотворно влияет на работу печени. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на работу исследователей.

Для анализа эксперты взяли данные 495 585 людей из биобанка Великобритании. Четверо из пяти исследуемых граждан пили молотый или растворимый кофе, а двое из десяти не употребляли его совсем.

Согласно результатам, у любителей бодрящего напитка ученые заметили снижение риска хронических заболеваний печени снижался на 21%, а шансы избежать летального исхода при них повышалась на 40%.

Ранее сайт kp.ru писал, что кофе содержит большое количество антиоксидантов. Эти элементы как раз и защищают человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы, даже предотвращают деменцию. Кофе действует как легкий стимулятор для сосудов, таким образом их тренирует. Но надо помнить и о том, что кофе оказывает мочегонный эффект и легкое слабительное действие.