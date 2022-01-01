С 1 января в России прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12 654 рублей. Соответствующие законы подписал российский президент Владимир Путин в декабре 2021 года.

В частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составит 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля.

Напомним, осенью 2021 года президент России Владимир Путин выступил с предложением увеличить прожиточный минимум для россиян на 8,6% в 2022 году. Под прожиточным минимумом подразумевается стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.