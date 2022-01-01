Сдача статистической отчётности малого бизнеса будет происходить только в электронном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 2022 года представители малого бизнеса обязаны сдавать статистическую отчетность только в электронном виде. Изменения в федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе госстатистики в РФ" вступают в силу в 1 января.

С 30 декабря 2020 года в стране действует закон, в соответствии с которым организации и предприниматели должны сдавать первичную статистическую отчетность исключительно в электронном виде. Что касается малого бизнеса, то ему была предоставлена отсрочка до 1 января 2022 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что владельцы малого и среднего бизнеса с 1 ноября 2021 могут подать заявление на субсидии в связи с коронавирусом - безвозмездный грант из федерального бюджета "на нерабочие дни". Касается это, правда, не всех, а тех, кто работает в отраслях, признанных пострадавшими от пандемийных ограничений. Помощь оказывается однократно, возвращать эти деньги обратно в казну не надо.