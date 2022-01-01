Умерла Бетти Уайт, американская актриса из сериала "Золотые девочки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Бетти Уайт - американская комедийная актриса. Она скончалась 31 декабря в возрасте 99 лет. Причина ее смерти не сообщается, пишет портал TMZ.

Уайт была обладательницей одной из самых продолжительных творческих карьер. Свой путь к успеху она начинала с работы на радио в 40-х годах прошлого века, а после ей удалось зарекомендовать себя и добиться участия в голливудским телешоу.

За годы жизни талантливая американка исполнила более 100 ролей, но наибольшую популярность ей принесла работа в сериале "Золотые девочки" (The Golden Girls, 1985-1992).

Также актриса получила множество различных наград. В частности, она трижды становилась лауреатом премии американской Гильдии актеров и пять раз выигрывала премию "Эмми". Несмотря на свой возраст Уайт вела активный образ жизни. До своего юбилея она не дожила буквально несколько недель.